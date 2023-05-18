Анализируем итоги 449-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В центре внимания ситуация в Бахмуте и вокруг него.

Новости отсюда поступали двух типов.

Первое - о продвижении "вагнеровцев" в самом городе. Пригожин и близкие к нему паблики говорят, что до полного захвата Бахмута осталось менее одного квадратного километра, а основные укрепрайоны ВСУ в его западной части уже контролируются россиянами. Близкие к "Вагнеру" паблики пишут, что бои сейчас идут в районе "Самолет" и в частном секторе за улицей Юбилейная.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня заявила, что все атаки россиян в Бахмуте отбиты, а Украина продолжает удерживать юго-западную часть города.

Но немецкая газета Bild подтверждает продвижение россиян. По ее данным, Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. "Дальше еще несколько гаражей, а затем два километра открытой местности до следующего удерживаемого украинцами села под названием Ивановское", - пишет Bild.

Украина по-прежнему контролирует около 20 зданий, или менее 1% площади города, говорится в материале. Bild предполагает, что до захвата города осталось немного времени.

Второй тип новостей - о том, что происходит на флангах города. Здесь продвигаются украинские войска, что подтверждается и российской стороной в лице Пригожина и близких к нему телеграмм-каналов.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сегодня заявил, что ВСУ за минувшие сутки продвинулись под Бахмутом еще на 150-1700 метров на разных участках

А Третья штурмовая бригада ВСУ, созданная на базе "азовцев", заявила, что провела атаку на западных окраинах Бахмута.

"Создан плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", - говорится в заявлении. Как писалось выше, на западных окраинах действует ЧВК "Вагнера". Но "вагнеровцы" пока прорыв украинских сил на окраинах города не подтверждали (хотя, возможно, что "азовцы" имели в виду прорыв на позициях не в городе, а к западу от него).

Но зато подтвердили отступление российских войск на флангах - а именно под Клещеевкой (стратегически важный пункт к юго-западу от Бахмута, где находятся господствующие высоты, при этом сама эти высоты и Клещеевка на данный момент находятся под контролем россиян), а также на севере - в районе захваченного в феврале села Сакко и Ванцетти. Пригожин сегодня заявил, что на последнем направлении российская армия отошла на 570 метров.

В связи с этим он обратился к главе генштаба Герасимову и министру обороны РФ Шойгу с просьбой "любой ценой" удержать фланги "ещё хотя бы несколько дней".

Отметим, что Пригожин уже неоднократно обвинял российские войска в бегстве с позиций на флангах и заявлял об угрозе окружения Бахмута силами ВСУ.

В тоже время другие российские источники говорят, что "вагнеровцы" передали российским военным плохо оборудованные позиции, а с некоторых позиций ушли, не предупредив армейские части, что и сделало возможным прорыв ВСУ. О том, что "вагнеровцы" первыми ушли с позиций на флангах заявляли и украинские офицеры.

Российский военный паблик "Нам пишут из Янины" считает, что "вся история с флангами "Вагнера", на которые завели подразделения МО, это "сброс" Пригожиным токсичных активов, которыми становились, в контексте сокращения численности ЧВК, дефицита снарядов и ожидающегося контрнаступления ВСУ, нормально не прокопанные позиции на флангах. Ну и пиар, конечно, о том как все подразделения МО, поставленные на фланги Бахмута, взяли и побежали".

В ответ на эти претензии сами "вагнеровцы" заявляют, что передали контроль над позициями подразделениям регулярных войск, после чего снабжение и оборудование позиций - это уже не их ответственность.

В общем, пока в самом Бахмуте наступают россияне, а на флангах - ВСУ. Задача РФ, очевидно, попытаться захватить Бахмут в ближайшее время, чтоб объявить о своей победе, а затем - стабилизировать фланги. Задача украинских войск - максимально продвинуться на флангах, захватить Клещеевку и другие важные пункты, чтоб максимально затруднить дальнейшее продвижение россиян и заставить их перейти к обороне на менее выгодных рубежах.

Из других событий дня - под Симферополем сошли с рельс вагоны с зерном. Предположительно - после подрыва путей. Официально это объясняется "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

В украинской разведке дали понять, что могут быть причастны к этой истории. Там заявили, что крымская железная дорога "устала" от постоянной перевозки вооружения.

"Эти пути не выдержали, устали и теперь временно не функционируют", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Новая ракетная атака и "Пэтриот"

По Украине этой ночью снова наносились ракетные удары. В Одесской области подтвердили попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое ранены.

Несколько взрывов ночью было в столице - Дарницком и Днепровском районах. В Дарницком был пожар в гаражном кооперативе в результате падения обломков. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах, сообщил мэр Виталий Кличко.

Власти Хмельницкой области также подтвердили прилет после ночной ракетной атаки - в объект инфраструктуры Хмельницкого района.

В Кировоградской области обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов там тушили пожар, а жители окрестных дворов были.

Взрывы также прозвучали в Полтавской, Винницкой и Житомирской областях, где власти подтвердили работу ПВО.

По данным командования ВСУ, всего с 21:00 вечера по 05:30 утра выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Из них 29 было уничтожено. Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что единственный ракетный прилет был в Хмельницкой области. Остальные разрушения, по его словам, вызваны падением обломков.

В тоже время, на видео, которые публиковались из Одессы, видны мощные взрывы. Да и разрушения очень сильные.

В свою очередь минобороны РФ, заявило, что удары наносились "по резервам вооруженных сил Украины и складам с техникой" и "цель ударов достигнута".

Также со вчерашнего вечера продолжает обсуждаться история с поражением "Пэтриота" в Киеве в ночь на 16 мая.

Российское минобороны снова прокомментировало этот вопрос и заявило, что "по достоверно подтверждённым данным поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса "Пэтриот".

Западные СМИ не оспаривают сам факт прилета по американскому ЗРК. Но массово пишут о том, что повреждения не такие значительные, а комплекс, вероятно, в рабочем состоянии. CNN уточняет, что пострадали два компонента батареи Patriot. В Украину направлены инспекторы.

Украина официально так и не подтвердила всех этих данных (формально Киев по-прежнему отрицает попадание по "Пэтриоту" и заявляет, что все ракеты в ту ночь были сбиты). Но сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "если на комплексе "Пэтриот" есть повреждения - они будут восстановлены".

То есть фактически Киев, пусть и в крайне обтекаемых формулировках, но признал наличие таких повреждений.

Также история с "Пэтриотом" затронула еще одну проблему. В том же эфире телемарафона Игнату задали вопрос, почему Киев прикрыли западными системами ПВО, а остальные города остались "без защиты". Журналисты сослались на возмущение по этому поводу в соцсетях.

Спикер Воздушных на это ответил, что такие дискуссии "опасны", поскольку удары по Киеву наносятся чаще, чем по другим городам. "Столько ударов, сколько взял на себя Киев - надо посчитать. А там, где бьют чаще - нужно больше защиты, это очевидно должно быть всем", - сказал Игнат.

Он также заявил, что "Украина - большая, а средств защиты неба - мало".

Контрнаступление: будет или нет?

Сегодня со стороны РФ и ее союзников прозвучал новый тезис - что Украина в реальности не собирается идти в контрнаступление.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что контрнаступление ВСУ - это "самая большая большая дезинформация" и никакого контрнаступления, по его словам, быть не может.

"Это просто безумие! Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумие!", - заявил Лукашенко.

Затем в том же стиле высказался назначенный Россией "губернатор Запорожской области" Евгений Балицкий. Он заявил, что "украинские войска упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области, у них нет шансов на успех".

Также, по его словам, необходимости эвакуировать жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет.

О том, что "контрнаступления не будет" стали раздаваться голоса и на ряде российских медийных площадок, поддерживающих войну в Украине.

При том, что ранее, российские телеграмм-каналы (особенно связанные с Пригожиным, да и сам Пригожин, который использует этот момент для продвижения своего тезиса о необходимости срочно менять командование российской армии) практически в ежедневном режиме предсказывали грядущее мощное наступление ВСУ едва ли не громче, чем украинские ресурсы. А иногда (как в прошлый четверг) даже объявляли о его начале чуть ли не по всему фронту.

И вот теперь идут заявления ровно обратные.

Почему?

С одной стороны Украина очевидно откладывает крупные наступательные операции. Сначала их ждали в апреле, но тогда говорили о переносе из-за затянувшихся дождей.

Дожди прекратились в начале мая, но теперь о переносе заявил Зеленский и уже по другим причинам: он объясняет это необходимостью получения большего количества вооружений от Запада. И, не исключено, что в непубличном режиме Киев требует "под контрнаступление" еще и расширения номенклатуры военных поставок - например, на истребители и дальнобойные ракеты.

Отметим, что ракеты Британия Украина не так давно предоставила, приняв решение, судя по всему, в самый последний момент. Также на Западе усилились разговоры о необходимости дать Киеву военную авиацию, хотя американские СМИ по-прежнему пишут, что Вашингтон против из поставок. Не дали на это согласие пока ни Великобритания, ни Франция, ни Германия.

Есть вероятность, что Украина активно доносит до союзников, что без данных типов помощи наступать не хочет, поскольку могут быть сильные потери без гарантии результата.

Масштабные потери, к слову, вполне вероятны, особенно на главном стратегическом театре фронта - в Запорожской области, где удобнее всего перерезать сухопутный коридор в Крым и резко изменить стратегическую ситуацию в пользу ВСУ. Как признают и на Западе, Россия построила здесь протяженные и сильные укрепления, сконцентрировав значительные силы в резерве.

Тем более, что на том же Западе не устают намекать на то, что если контрнаступление не достигнет своих целей, Киев и Москву будут "мирить" на базе утраты Украиной каких-то территорий (но об этом подробнее чуть ниже). Что политически неприемлемо для Банковой.

Понятно, что наступать в этих условиях, растрачивая самые боеспособные силы без уверенности в конечном результате - достаточно серьезная дилемма для украинской власти.

Достигнут (или достижим) ли такой перевес - неизвестно. Но факт серьезной отсрочки контрудара ВСУ налицо.

Пока наступательные действия ВСУ активно ведут только под Бахмутом. И их можно трактовать по-разному. И как подготовку к более масштабному наступлению на других фронтах (и накануне под Бахмут пытаются оттянуть как можно больше резервов). И как просто локальные бои на отдельном участке фронта, где из-за несогласованности действий "вагнеровцев" и регулярных войск РФ ВСУ увидели возможности для успешного прорыва (тем более, что это отвечает на запрос общества, которое ждет наступления).

С другой стороны, и Запад, и Киев основательно вложились в тему контрнаступления - и ресурсно, и информационно.

Поэтому нельзя исключать, что некие действия скорее всего последуют.

Вопрос - какого они будут масштаба "на земле", а не в информационном поле. И когда.

По мнению экспертов, ВСУ, скорее всего попытаются нанести несколько отвлекающих ударов для оттягивания российских резервов (и один из них может быть, как писалось выше, как раз под Бахмутом), а потом будет нанесен главный удар. Также, возможно, в Киеве ждут дальнейшего развития и углубления конфликта между Пригожиным и руководством минобороны РФ, рассчитывая, что он крайне негативно повлияет на боевой дух российской армии.

Как заканчивать войну?

Возвращаясь к вопросу "цены провала" - на этот счет сегодня вышли сразу несколько красноречивых статей.

Financial Times пишет, что военная помощь США Украине может иссякнуть в 2024 году. А итогом контрнаступления ВСУ на Западе видят переговоры о мире с Россией.

Американские официальные лица заявили газете, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев. Вашингтон считает этот срок решающим для исхода конфликта и "последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", говорится в материале.

"Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, то международное давление с целью привести их к переговорам будет огромным", — сказал один из чиновников.

Но западные официальные лица также надеются, что контрнаступление Украины заставит Путина "договориться об условиях мира в той или иной форме". Некоторые представители администрации Байдена видят в этом возможность для Киева начать переговоры.

В то же время военные оценки США говорят о том, что Украина вряд ли сможет достичь всех своих целей на поле боя в этом году, даже если она добьется успехов во время контрнаступления. Украинские и европейские официальные лица также признают эту точку зрения в частном порядке.

"Мы все можем согласиться с тем, что в следующем году мы хотели бы оказаться в другом месте, где-то ближе к миру, ближе к восстановлению стабильности и суверенитета Украины", — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

А Politico, по итогам бесед с источниками в Вашингтоне, пишет: власти США допускают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт на десятилетия по примеру ситуации с разделенной Кореей.

По данным журналистов, в Белом доме уже проходили предварительные обсуждения возможных конфигураций линии разграничения, которую Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не должны быть официальными границами, как это произошло в Корее после завершения Корейской войны в 1953 году.

"Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар", – пишет Politico.

Отмечается, что замороженный конфликт по "корейскому сценарию" может стать политически приемлемым результатом для США и других стран-партнеров Украины, поскольку позволит снизить расходы на поддержку Киева. Взамен Украине могут предложить долгосрочные связи с США и НАТО в сфере безопасности.

Иными словам, если не брать варианта оглушительной победы Украины на поле боя, в отношении которого на Западе пока настроены скептично, все остальные варианты финала нынешней кампании - это тот или иной формат окончания конфликта.

И уже идут активные обсуждение, что будет после него.

Большой резонанс вызвало вчерашнее интервью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера журналу "Экономист".

Он заявил, что Украину нужно принять в НАТО для того, чтобы она не смогла начать войну с Россией за возвращение своих территорий после окончания нынешней войны.

По мнению Киссинджера, по итогам боев линия фронта будет пролегать где-то недалеко от линии 24 февраля 2022 года. То есть - Украина не добьется своей цели выйти на границы 1991 года. А значит - Киев может попытаться со временем все ж таки вернуть эти территории военным путем. И для того, чтоб не началась новая война, по мнению Киссинджера, Украину нужно принять в НАТО, где она не сможет самостоятельно принимать решение - начинать ли войну с РФ за возвращение территорий или нет.

"Мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина – другими словами, баланс неудовлетворенности. Так что для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать на национальном уровне решения по территориальным претензиям", – объяснил свою позицию Киссинджер.

Впрочем, несмотря на то, что бывший госсекретарь продвигает эту идею как компромиссную и выгодную, в том числе, и для Москвы, в РФ на нее отреагировали резко. Дмитрий Медведев заявил, что членство Украины в НАТО в лбом случае может привести к войне Альянса с Россией.

Не в восторге от этой идеи и в Китае.

Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление Киссинджера, сказал, что Украина не должна стать границей в большом силовом противостоянии в Европе, а длительный мир на континенте может быть построен только путем диалога между европейскими государствами и уважения интересов друг друга.

"Мы надеемся, что все стороны будут стремиться к общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и построят сбалансированную, эффективную и долговечную ее архитектуру на основе уважения к законным интересам безопасности друг друга, чтобы реализовать долговременный мир в Европе", - сказал спикер.

Из чего можно сделать вывод, что итогом своих посреднических усилий Китай хочет видеть внеблоковую Украину, которая не является форпостом тех или иных военных усилий.

Тем временем, в Киев вчера приехал спецпредставитель Китая по мирному урегулированию в Украине Ли Хуэй. Он встретился со всем украинским руководством - от Зеленского и Ермака до главы ГУР Буданова и ряда министров.

Риторика сторон по итогам визита несколько различалась.

Украина заявила, что обсуждала с Ли Хуэем мирный план Зеленского (главный пункт которого - вывод всех российских войск за границы 1991 года) и призвала Китай к нему присоединиться. Также Офис президента сообщил, что не примет "никаких предложений, предусматривающих утрату территорий и замораживание конфликта".

По версии китайской стороны, спецпредставитель КНР подробно остановился на мирном плане Китая, который является "основополагающим ориентиром для политического урегулирования Китаем украинского кризиса" (этот план, напомним, предусматривает скорейшее прекращение огня без выводы российских войск с территории Украины - то есть, тот же "корейский сценарий").

"Панацеи для разрешения кризиса не существует, и всем сторонам нужно начать с себя, аккумулировать взаимное доверие и создать условия для мирных переговоров, чтобы остановить войну", - заявили в КНР.

То есть, судя по публичным релизам, прошел обмен мнениями, о которых было давно известно и которые не совпадают (Китай за переговоры на нынешней линии фронта, Киев - за выведение войск РФ без условий).

Впрочем, с учетом сигналов с Запада, если украинское контрнаступление не завершится разгромом российских войск, то число сторонников "корейского сценария" может увеличиться.

Но вряд ли бы для этого стороны стали бы встречаться, тем более в таком представительном составе (по крайней мере, со стороны Украины). То есть идет некая сверка позиций и поиск решений на тот случай, если конфликт решат останавливать.

К слову, в СМИ обсуждается конспирологическая теория о том, что Китай якобы предлагает Украине отказаться вообще от наступления и перейти к мирным переговорам уже сейчас. Никаких доказательств этому нет, да и малореально, чтоб Зеленский сейчас был готов вообще рассматривать такой вариант. Но примечательно, что всплеск разговоров о том, что "никакого наступления ВСУ не будет" совпал с визитом Ли Хуэя в Киев. А также с серией статей в западных СМИ о том, что у Украины "есть время до осени".

Впрочем, как писалось выше, Украина этим временем все ж таки, вероятно, попытается воспользоваться, чтоб переломить ситуацию на фронте в свою пользу.