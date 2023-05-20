Украинское командование не комментирует слова куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии Бахмута". Однако уведомляет, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщается в субботу, 20 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. За сутки произошло 39 боевых столкновений.

2. Наступательные действия противник вел в районе таких населенных пунктов:

на Бахмутском направлении - Бахмут и Белая Гора;

на Авдеевском направлении - Новокалиново, Авдеевка, Северное;

на Марьинском направлении - Марьинка;

на Шахтерском направлении - Новомихайловка.

Напомним, сегодня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут". Кроме того, по словам Пригожина, "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии.

Украина опровергла слова Пригожина.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Минобороны Украины также опровергли потерю Бахмута.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолёт", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.