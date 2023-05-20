Украинское командование не подтверждает слова Пригожина о "взятии Бахмута". Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Украинское командование не комментирует слова куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии Бахмута". Однако уведомляет, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений.
Об этом сообщается в субботу, 20 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. За сутки произошло 39 боевых столкновений.
2. Наступательные действия противник вел в районе таких населенных пунктов:
- на Бахмутском направлении - Бахмут и Белая Гора;
- на Авдеевском направлении - Новокалиново, Авдеевка, Северное;
- на Марьинском направлении - Марьинка;
- на Шахтерском направлении - Новомихайловка.
Напомним, сегодня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут". Кроме того, по словам Пригожина, "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии.
Украина опровергла слова Пригожина.
"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
В Минобороны Украины также опровергли потерю Бахмута.
"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолёт", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.