В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украинское командование не комментирует слова куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о "взятии Бахмута". Однако уведомляет, что за сутки на Донбассе произошло 39 боевых столкновений.

Об этом сообщается в субботу, 20 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

    1. За сутки произошло 39 боевых столкновений.

    2. Наступательные действия противник вел в районе таких населенных пунктов:

  • на Бахмутском направлении - Бахмут и Белая Гора;
  • на Авдеевском направлении - Новокалиново, Авдеевка, Северное;
  • на Марьинском направлении - Марьинка;
  • на Шахтерском направлении - Новомихайловка.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 20 мая 2023 года

Напомним, сегодня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут". Кроме того, по словам Пригожина, "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии. 

Украина опровергла слова Пригожина.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Минобороны Украины также опровергли потерю Бахмута.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолёт", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться