В Минобороны Украины опровергли потерю Бахмута, о чем заявил сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Опровержение опубликовала в своем телеграм-канале замминистра обороны Анна Маляр.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолёт". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала Маляр.

С опровержением заявления Пригожина выступили и в Восточной группировке войск.

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал агентству Reuters спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Как мы писали, Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут". Он добавил, что "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии.

А британская разведка в свежей сводке написала, что россияне усиливают бахмутское направление. За последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило сюда по меньшей мере несколько боевых подразделений, считает разведка.