Россияне стянули в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилили свою группировку в городе.

Об этом сообщила в четверг, 18 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня армия РФ весь день атаковала Бахмут, но все атаки отражены.

"На данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута. На окраине севернее Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отражены. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров.

В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", – добавила Маляр.

Отметим, что сегодня третья штурмовая бригада ВСУ заявила о продвижении на 700 метров на западе Бахмута.

А в вечерней сводке украинского Генштаба сообщается, что самые горячие бои идут за Бахмут и Марьинку.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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