В четверг, 18 мая, в Украине идет уже 449-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 17 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

18 мая

11.16 ВСУ за минувшие сутки продвинулись под Бахмутом еще на 150-1700 метров на разных участках, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - заявил Череватый.

11.12 Ветеран Чеченской войны назвал "беспрецедентными для российской армии" публичный конфликт между куратором ЧВК «Вагнер» Пригожиным и руководством минобороны РФ.

"С таким я сталкиваюсь впервые. На Северном Кавказе такого не было вообще", - заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, отставной полковник Геннадий Алёхин.

Алехин также оскорбился из-за того, что Пригожин заявил, что во Вторую Чеченскую российская армия воевала с чеченскими подростками и напомнил об уголовном прошлом Пригожина.

"Задело также, когда Евгений Викторович сказал, что во вторую Чеченскую наши войска воевали с 15-летними пацанами, которые спустились с гор. Да нет, Евгений Викторович, не так это было. Не знаю, где в это время Евгений Викторович находился, может, в местах не столь отдалённых, а я находился там", - заявил он (в действительности Пригожин был освобожден из тюрьмы в 1990 году, а в «нулевых» годах был питерским ресторатором и обслуживал, в том числе, президента США Буша-младшего).

"Любой офицер, солдат вам расскажет, что это были хорошо обученные боевики, мотивированные, которые в течение трёх лет готовились в лагерях, их обучали инструкторы с Ближнего Востока. Наёмников во Второй Чеченской было очень много", - добавил Алехин.

11.07 Российские СМИ публикуют фото последствий боев в Бахмуте.

Видны обугленные деревья, полностью разрушенные здания и уничтоженная техника.

11.02 Решение о разрешении поставлять Украине истребители F-16 ещё не принято. Об этом изданию Politico заявил представитель Пентагона.

Но в целом собеседник газеты повторил высказанную ещё в январе позицию "я не думаю, что мы против", пишет газета.

Издание констатирует, что "команда Байдена предложила отложить обсуждение отправки F-16 до окончания войны".

Но давление на Белый дом по этому поводу в последнее время возрастает - как со стороны Украины, так и от ряда союзников и внутренних "ястребов".

На данный момент европейские правительства не обращались к США с официальным запросом на отправку своих истребителей в Украину. "Но страны, вероятно, откладывают некоторые из этих дебатов до приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится в статье.

10.40 Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал видео остатков российской ракеты, сбитой силами ПВО.

10.20 В ОК Юг публикуют новые фото с места прилета в Одесской области.

Сообщается, что большинство ракет было сбито над морем, но две из них сбили над промышленным районом города.

В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

10.10 Если на комплексе "Пэтриот" есть повреждения - они будут восстановлены.

Так прокомментировал информацию о поражении американских ЗРК в Киеве спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Также он повторил, что уничтожить "Пэтриот" одним "Кинжалом" невозможно.

10.00 Телеграм-каналы публикуют фото и видео обломков ракет, которые упали в Дарницком районе столицы.

Полиция и взрывотехники их обследовали, сейчас идет их уборка.

09.45 Союзники Украины опасаются, что помощь США иссякнет в 2024 году. А итогом контрнаступления ВСУ на Западе видят переговоры о мире с Россией.

Об этом пишет Financial Times.

Американские официальные лица заявили газете, что предварительно утвержденных средств достаточно, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев.

Если деньги будут выделены снова, то США, вероятно, могут позволить себе нынешний уровень поддержки в течение года или, возможно, двух, но не более. "Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи", - заявил чиновник.

Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и "последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", говорится в материале.

"Если мы доберемся до сентября, а Украина не добьется значительных успехов, то международное давление с целью привести их к переговорам будет огромным", — сказал один из чиновников. По его словам, "то же самое верно и для России, если контрнаступление оставит их разбитыми".

Но западные официальные лица также надеются, что контрнаступление Украины заставит Путина "договориться об условиях мира в той или иной форме". Некоторые представители администрации Байдена видят в этом возможность для Киева начать переговоры.

Военные оценки США говорят о том, что Украина вряд ли сможет достичь всех своих политических целей на поле боя в этом году, даже если она добьется успехов во время контрнаступления. Украинские и европейские официальные лица также признают эту точку зрения в частном порядке.

"Мы все можем согласиться с тем, что в следующем году мы хотели бы оказаться в другом месте, где-то ближе к миру, ближе к восстановлению стабильности и суверенитета Украины", — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

09.15 Сводка по ночным обстрелам от главкома Залужного.

С 21:00 по 05:30 выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

- из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

- кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет «Калибр».

- две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Уничтожено 29 крылатых ракет. Также сбиты два "Шахида".

09.10 В Кировоградской области есть разрушения после ночной ракетной атаки.

Боевая часть сбитой ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены 3 дома. Обошлось без пострадавших.

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет, сообщил губернатор Андрей Райкович.

09.05 Российские телеграм-каналы пишут о взрыве на железной дороге в Симферопольском районе Крыма.

Местные власти уже заявили, что приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь. При этом причины официально не называются.

08.55 Подробности визита спецпредставителя КНР Ли Хуэя в Киев - по версии китайского МИД.

Помимо главы МИД Кулебы, китайский посланник встретился с Ермаком, а также с руководством Минобороны.

"Ли Хуэй подробно остановился на позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, заявив, что предложенные председателем КНР Си Цзиньпином "четыре принципа", "четыре общих принципа" и "три точки зрения" являются основополагающими ориентирами для политического урегулирования Китаем украинского кризиса", - заявили в МИД Китая.

08.50 Власти Хмельницкой области подтвердили прилет после ночной ракетной атаки.

"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается", - говорится в сообщении.

08.25 Обломки российских ракет, которые упали сегодня ночью в Киевской области.

08.03 Авдеевка. Так сейчас выглядит бывший Дворец культуры коксохимического завода.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Также зафиксировано 42 авиа удара и 101 обстрел из РСЗО. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, гражданская инфраструктура.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.



4. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА.

5. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

07.30 Киевские телеграм-каналы публикуют фото с мест падения обломков после ночной ракетной атаки.

07.05 Место ночного прилета по Одессе. Попадание было по промышленному объекту.

Есть погибший. Также пострадало двое охранников предприятия.

07.00 Воздушная тревога в ряде областей.

06.40 Новая ракетная атака по Украине этой ночью.

В Одесской области подтвердили попадание в промышленный объект: 1 человек погиб, двое ранены.

Несколько взрывов ночью было в столице - Дарницком и Днепровском районах.

В Дарницком был пожар в гаражном кооперативе в результате падения обломков. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Киевской военной администрации добавили, что атака осуществлялась со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101.

"После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены", - заявили в КГВА.

Взрывы также прозвучали в Винницкой (власти подтвердили работу ПВО) и Хмельницкой областях.