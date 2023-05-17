Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновая сделка" продлевается еще на два месяца. При этом турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Об этом пишет агентство Anadolu.

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - заявил президент Турции.

Позже информацию подтвердил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он сообщил, что текущая сделка будет действовать до 18 июля.

О том, что зерновая сделка может быть продлена, несмотря на жёсткую риторику РФ, "Страна" предполагала ещё в начале мая.

Потому что ее прекращение создает для России серьёзные риски.

Если сделка остановилась бы 18 мая, это означало бы ликвидацию механизма трехстороннего украино-российско-турецкого контроля за прохождением судов в Украину и из Украины. При этом прохождение судов в украинские порты и обратно будет по-прежнему возможно по маршруту вдоль побережья Румынии и мимо русла Дуная - вдали от позиций российского флота. И никакого контроля за этими судами у РФ не будет. А значит на них можно будет провозить не только зерно, но и все что угодно. Например - оружие. Что резко поменяет (в худшую для РФ сторону) весь расклад с поставками военной помощи Запада. Да, безусловно, будут проблемы с судовладельцами, которые могут не захотеть рисковать с походом в территориальные воды Украины, а также со страховыми компаниями. Но, если будет принято политическое решение странами Запада запустить судоходство, оно будет запущено. И тогда перед Россией встанет вопрос как этому воспрепятствовать. Топить гражданские корабли, нарвавшись на обвинения в пиратстве и дав повод для очень жестких санкций в отношении судоходства РФ? Нанести массированный удар по украинским портам разрушив инфраструктуру (но на это нужно потратить немало времени и много ракет из далеко не бесконечных запасов, сталкиваясь с противодействием украинской системы ПВО)? Тотально заминировать всю акваторию (неизвестно - есть ли такие технические возможности)?

Поэтому продление сделки для России - вполне понятный шаг, чтоб сохранить контроль за судоходством в украинские порты и обратно.

И, возможно, сыграл роль и политический фактор: продление сделки добавляет имиджевые очки Эрдогану, которому нужно победить во втором туре.

"Страна" разбирала в отдельном материале сможет ли Эрдоган переизбраться во втором туре выборов в Турции и чего ждать Украине.