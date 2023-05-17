Победа Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентской гонки в Турции усложнит вступление Украины в ЕС. Европейцы обеспокоены, что Кылычдароглу активизирует отношения Турции с ЕС и предпримет попытку возобновить давно замороженные переговоры о вступлении.

Об этом пишет Politico.

Сейчас для таких процессов "невероятно неудобное" время для ЕС, пишет американское издание, в частности, из-за Украины.

В декабре лидеры блока, вероятно, начнут официальные переговоры с Киевом о вступлении. И они уверены, что ценой вступления Украины и Западных Балкан станет заверение, что Турция никогда в блок не вступит.

"В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы - это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит", - сказал изданию высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Издание пишет, что, вероятно, во втором туре победит Эрдоган, "и, как ни странно, некоторые в Европейском союзе вздохнут с облегчением", ведь в таком случае можно было бы избежать "трудных дебатов о политике расширения блока", но в то же время сохранить "спокойные" отношения с Турцией.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Турции Эрдоган набрал 49,24% голосов, а Кылычдароглу 45,06%.

Ранее мы писали, что Кемаль Кылычдароглу в случае победы на президентских выборах в Турции хочет строить отношения и с РФ, и с ЕС.

"Страна" разбиралась, сможет ли Эрдоган переизбраться во втором туре выборов в Турции и чего ждать Украине.