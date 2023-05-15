Как и предсказывали эксперты, в Турции не выбрали президента с первого раза. Через две недели будет второй тур президентских выборов.

14 мая, в первом туре этого исторического голосования, в котором у оппозиции впервые за 20 лет появился шанс прийти к власти, ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер.

После подсчета 100% бюллетеней, 69-летний Эрдоган набирает 49,24% голосов избирателей, а единый кандидат от оппозиции, 74-летний Кемаль Кылычдароглу - 45,06%. Золотая акция в 5,28% - у националиста Синана Огана, и главной интригой остается, за кого проголосуют его сторонники. Сам Оган пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.

С парламентскими выборами ситуация яснее. Партия Эрдогана (Партия справедливости и развития) впереди с 35%, у партии Кылычдароглу - на 10% меньше. В целом у коалиции Эрдогана в Меджлисе будет 322 места из 600.

Сам Эрдоган до последнего надеялся победить уже в первом туре.

"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем", - сказал президент ночью, обращаясь к своим сторонникам с балкона штаб-квартиры правящей партии.

Кылычдароглу заявил, что уверен в победе во втором туре.

"Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов", - сказал политик.

В то же время Эрдогану остается добрать всего около процента, чтобы переизбраться, но оппозиция надеется переломить ситуацию. Для этого, как считают эксперты, за следующие две недели должен произойти какой-нибудь мощный скандал, который может подорвать позиции действующего президента.

Парламент Эрдогана и сторонники националиста

Многие соцопросы в первом туре отдавали преимущество Кылычадроглу, но в итоге он отстал от Эрдогана примерно на 5%.

И, как считают эксперты, закрыть этот отрыв при проигранном Меджлисе будет почти нереально. То есть шансы на переизбрание Эрдогана велики.

"Хоть Турция - президентская республика и вся власть в руках Эрдогана, полномочия президента в определенной степени все же ограничены полномочиями парламента. Для продвижения изменений, которые предлагают министры и правительство, нужно парламентское большинство. И в случае если победит оппозиционный кандидат, а Меджлис продолжит контролировать Эрдоган, случится противостояние и возможны перевыборы (президент имеет право распустить парламент, а парламент может назначить новые президентские выборы, если за это проголосует большинство в три пятых от числа депутатов). И это может стать сильным аргументом для избирателей проголосовать за Эрдогана, чтобы не допустить нестабильности и политического кризиса, который на фоне сильных экономических проблем может еще больше ухудшить жизнь турок", - сказал "Стране"турецкий политолог Эрдиндж Челикан.

Еще один решающий фактор - кому отойдут голоса Огана. Этот политик-националист считается "оппозицией к оппозиции" и более близким к власти.

"Скорее всего часть сторонников Органа проголосует за Эрдогана (в частности, те, кто не может простить связь Кылычдароглу с прокурдской партией), а часть - за Кемаля. Многие из тех, кто колеблется, готовы проголосовать за Кылычдароглу в случае, если он он откажется от плана сделать двух бывших соратников Эрдогана вице-президентами в случае победы. Речь идет об экс-министре экономики и иностранных дел Али Бабаджане и экс-премьере Ахмете Давутоглу. Однако Кылычдароглу не готов на этот компромисс. При этом остается еще один фактор - мобилизация электората. У Эрдогана это сильная сторона, но и оппозиция будет работать со своими сторонниками по максимуму", - добавляет в беседе со "Страной" турецкий журналист Ариф Арслан.

При этом эксперты отмечают, что при всем админресурсе и широкой поддержке Эрдогану все же не удалось победить в первом туре.

"Сказались резкое падение уровня жизни в Турции с инфляцией почти в 50% и многократным ростом цен, последствия землетрясения (хотя многие жители пострадавших регионов проголосовали за Эрдогана) и усиливающаяся диктатура и исламизация Турции", - говорит Челикан.

В то же время другая часть турок видит в Эрдогане залог стабильности в стране и в регионе.

"У него не отнять харизмы и хватки, которых не хватает Кемалю, еще не разу не выигрывавшему выборы. Важным стал внешний фактор. Западные СМИ призывали "свергнуть Эрдогана", а сам он винил США во вмешательстве в выборы. И это также сыграло решающим фактором для многих избирателей, которые считают, что в бедах Турции "виновата Америка". Они уверены, что Кылычдароглу - ставленник Запада и поэтому проголосовали за Эрдогана", - добавляет эксперт.

В случае переизбрания Эрдогана в Турции, по мнению экспертов, может продолжиться экономический кризис, поскольку действующий президент обещает продолжать прошлую политику с понижением банковских ставок. Также, по прогнозам, Эрдоган может еще больше закрутить гайки и превратиться в настоящего падишаха, а все большую роль будет играть ислам, а страна - отдаляться от принципов светского государства.

Если же к власти прийдет Кылычдароглу, экономика, считают эксперты, может начать восстанавливаться, но внутри Турции может усилиться раскол (учитывая радикальный настрой многих сторонников Эрдогана), что, по мнению некоторых, в такой поляризованной стране как Турция может привести к гражданскому противостоянию.

Чего ждать Украине

Будут последствия и для Украины. Как считают эксперты, Эрдоган и дальше будет продвигать свои услуги как посредника для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

И если он настроен поддерживать хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, то Кылычдароглу скорее готов выступить против Москвы, хотя сам заявлял, что постарается сохранять баланс в отношениях между Западом и РФ.

При этом в интервью Deutsche Welle заявлял, что при нем Турция изменит свою внешнюю политику на 180 градусов, а в беседе с BBC обмолвился, что "отдаст приоритет отношениям с Западом, а не с Кремлем". Его советник Унал Чевикоз сказал Politico, что Турция напомнит России, что она страна НАТО". Также накануне выборов соперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в турецкие выборы. По его утверждению Москва организовала фейковые скандальные видео, заговоры и фальсификации, которые активно распространяются в турецких соцсетях. Россия обвинения отрицала. А Эрдоган вступился за Россию.

Впрочем, даже если Кылычдароглу победит на выборах президента, то его активность будет сильно сдерживаться парламентским большинством, подконтрольном Эрдогану, а потому он вряд ли сможет радикально поменять курс государства в сравнении с нынешней линией. По крайней мере до тех пор, пока не распустит парламент (если у него это получится).

Но это пока все теоретические выкладки, потому что победитель выборов еще не определен.

Но то, что пройдет второй тур, уже само по себе может иметь значение для Украины - повышается вероятность продления зерновой сделки (этот вопрос, напомним, должен решиться до 18 мая). Потому что это может дать определенные очки Эрдогану как "миротворцу" накануне решающего голосования. А учитывая, что Путин явно симпатизируют нынешнему турецкому президенту, шанс на то, что Кремль даст отмашку продлить сделку, достаточно высок.