За три дня до президентских выборов отставание Реджепа Эрдогана от его главного оппонента Кемаля Кылычдароглу составляет более 5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Konda.

Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%.

Поддержка двух остальных кандидатов несопоставимо ниже – 4,8% для Синана Огана и 2,2% для Мухаррема Индже. При этом, отмечается в сообщении KONDA, их избиратели склонны во втором туре проголосовать за оппозиционного кандидата, то есть, за Кылычдароглу. (На момент публикации новости начали поступать сообщения, что Мухаррем Индже снялся с выборов - Ред.)

Популярность кандидатов на выборах президента Турции. Диаграмма: Konda

Опрос также показывает, что оба кандидата не набирают больше 50%, а значит, если такие цифры будут и на выборах, то победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.

Социологическая служба Konda в рамках опроса провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах.

Напомним, Эрдоган объявил об увеличении зарплат 700 тысяч госслужащих на 45% за пять дней до выборов.

Ранее "Страна" писала, что главный соперник Эрдогана в случае победы на выборах хочет строить отношения и с РФ, и с ЕС.