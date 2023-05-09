Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган объявил об увеличении зарплат 700 тысяч госслужащих на 45%. Это произошло за пять дней до выборов, которые запланированы на 14 мая.

О повышении зарплат Эрдоган объявил на церемонии подписания "Публичного коллективного трудового договора 2023 года", сообщают турецкие СМИ.

Также Эрдоган заявил, что минимальная зарплата теперь составит 15 тысяч лир (около 768 долларов).

"В рамках этого коллективного договора повышаем заработную плату на 45%, включая долю социального обеспечения. Таким образом, самая низкая заработная плата государственного служащего составит 15 тысяч лир", - отметил он.

Напомним, по данным опросов, рейтинги Реджепа Эрдогана и его конкурента от оппозиции Кемаля Кылычдароглу примерно одинаковые.

Противоречивые данные опросов в Турции показывают, что они могут пройти в два тура.

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