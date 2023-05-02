Вероятность президентских выборов в Турции в один тур - менее 50%. Опросы общественного мнения показывают, что ни один из кандидатов не преодолевает порог в 50%. Поэтому выборы скорее всего состоятся в два тура.

Об этом пишет газета Hürriyet.

Результаты опросов пока противоречивые.

Так, по данным Optimar, Эрдоган набирает в первом туре 48,6%, оппозиционный кандидат Кылычдароглу - 44,1%. (Ранее опросы чаще давали больше процентов конкуренту Эрдогана)

Но в то же время AKSOY Research's Turkey Monitor, наоборот, дает Кылычдароглу 47,3%, а Эрдогану - 41,9%.

Напомним, за две недели до выборов фактором, который может повлиять на итоги голосования стало здоровье Эрдогана, после того как турецкому президенту стало плохо во время телеэфира. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Выборы пройдут 14 мая. Президент Реджеп Тайипа Эрдоган правит страной уже почти 20 лет.

На днях главный соперник Эрдогана в случае победы на выборах заявил, что хочет строить отношения и с РФ, и с ЕС. Эрдоган, напомним, примерно с 2015 года скептически высказывался по поводу переговоров о членстве Турции в ЕС и вообще европейской перспективе Турции.