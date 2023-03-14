В Турции кандидат от оппозиции лидирует в президентской гонке, а оппозиционный блок "Национальный альянс" имеет вероятное большинство в парламенте после выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

Об этом свидетельствуют данные Aksoy Research.

Согласно опросу, лидер Народно-республиканской партии Турции Кемаль Киличдароглу побеждает президента Реджепа Тайипа Эрдогана, набрав 55,6 процента голосов.

Оппозиционный блок как минимум на шесть пунктов опережает правящую коалицию, набрав 44,1 процента голосов.

Другой опрос, проведенный Alf Research, показал, что Киличдароглу набирает 55,1 процента, а Эрдоган — 44,9%.

Опрос ORC дает Киличдароглу 56,8%, а Эрдогану - 43,2%.

Ранее мы писали, что разрушительное землетрясение в Турции, убившее десятки тысяч человек и еще многих оставившее без крова, может повлиять на результаты предстоящих в этом году президентских и парламентских выборов.

Подробно о том, как землетрясение повлияет на президентские выборы в Турции мы писали в отдельном материале.

Также мы писали, что The Economist вышла статья, в которой президента США Джо Байдена призывают надавить на Реджепа Тайипа Эрдогана накануне майских выборов в Турции, чтобы тот предоставил свободу оппозиции.