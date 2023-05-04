Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии всеобщих выборов в стране обвинил оппозиционные партии и своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу в принадлежности к ЛГБТ.

Об этом сообщает Turkish Minute.

"Мы знаем, что господин Кемаль Кылычдароглу является ЛГБТ. Вся партия IYI – ЛГБТ. ДПН (Курдская националистическая партия), все они – ЛГБТ", – сказал Эрдоган.

Напомним, кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая. Об этом свидетельствуют данные опроса ORC.

За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 42%.

Ранее мы писали, что, по данным турецких СМИ, вероятность президентских выборов в Турции в один тур - менее 50%. Опросы общественного мнения показывают, что ни один из кандидатов не преодолевает порог в 50%. Поэтому выборы скорее всего состоятся в два тура.

Также "Страна" рассказывала, что главный соперник Эрдогана в случае победы на выборах заявил, что хочет строить отношения и с РФ, и с Евросоюзом. Эрдоган же примерно с 2015 года скептически высказывался по поводу переговоров о членстве Турции в ЕС и вообще европейской перспективе Турции.