Текущее состояние здоровья турецкого президента, который вчера резко почувствовал себя плохо в прямом эфире, позволит ему принять участие в выборах 14 мая.

Об этом сообщают в администрации Реджепа Эрдогана.

"Эрдоган крайне силен, полон энергии и будет управлять страной еще долгое время", - заявляет администрация турецкого президента.

Ранее появилась информация о болезни Эрдогана.

Напомним, что накануне он отменил запланированное на четверг прямое интервью четырем турецким телеканалам и митинг в Мерсине.

Официально сообщалось, что у Эрдогана желудочный грипп. Затем оппозиционные СМИ предположили, что у президента Турции инфаркт, но в его администрации это опровергли, заявив, что у Эрдогана легкая простуда и "очень хорошее здоровье".

Сегодня Реджеп Эрдоган в 15:00 по Киеву должен провести переговоры с Путиным и принять участие в открытии АЭС "Аккую".

Ранее мы писали, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая. За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 42%.

Кемаль Кылычдароглу пообещал сохранить хорошие отношения с Россией в случае победы на президентских выборах.