Главный оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу отправил послание российскому экспертному сообществу, в котором, по сути, заявил, что в вопросах российско-турецких отношений в случае его победы мало что изменится в сравнении с временами Эрдогана.

"Турция заинтересована в том, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными", – сообщил он, пишут российские медиа.

Кылычдароглу также заявил, что его политический альянс не считает правильными "антироссийские подходы в мире".

"В краткосрочной перспективе нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта в Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, мы будем и впредь оказывать содействие в прекращении разногласий между двумя нашими соседями - РФ и Украиной", – заявил кандидат в президенты.

Известно, что президентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Напомним, Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России, назвав это своим предвыборным слоганом.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, удержится ли Эрдоган у власти после выборов в Турции и чего ждать Украине.