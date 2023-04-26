Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения, что турецкий лидер пережил инфаркт.

Об этом заявила пресс-служба Центра на своей странице в Twitter.

"Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Тем не менее, оппозиционная газета BirGün писала, что сегодня Эрдоган отменил запланированное на четверг, 27 апреля, прямое интервью четырём турецким телеканалам.

Кроме того, говорилось, что завтрашний митинг президента Турции в Мерсине перенесен.

Напомним, накануне в рамках избирательной кампании Эрдоган был в прямом эфире и отвечал на вопросы, когда внезапно плохо себя почувствовал.

После восклицания журналиста в студии "О Боже!" эфир прервали. Только через 20 минут программа возобновилась. Политик показался перед камерами, объяснил, что много работает и сейчас серьёзно простужен. Но отменять эфир он не стал.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая. За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 42%.