Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Wikimedia

Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения, что турецкий лидер пережил инфаркт.

Об этом заявила пресс-служба Центра на своей странице в Twitter.

"Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

У Эрдогана опровергли слухи об инфаркте

Тем не менее, оппозиционная газета BirGün писала, что сегодня Эрдоган отменил запланированное на четверг, 27 апреля, прямое интервью четырём турецким телеканалам.

Кроме того, говорилось, что завтрашний митинг президента Турции в Мерсине перенесен.

Эрдоган отменил запланированные интервью

Напомним, накануне в рамках избирательной кампании Эрдоган был в прямом эфире и отвечал на вопросы, когда внезапно плохо себя почувствовал.

После восклицания журналиста в студии "О Боже!" эфир прервали. Только через 20 минут программа возобновилась. Политик показался перед камерами, объяснил, что много работает и сейчас серьёзно простужен. Но отменять эфир он не стал.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая. За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 42%.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться