У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подозревают инфаркт миокарда.

Об этом сообщило турецкое издание AVAZTÜRK.

По его данным, президент Турции пережил инфаркт после того, как ему стало плохо в прямом эфире. Сейчас он госпитализирован в больницу. Медики оценивают состояние политика как тяжелое.

В Турции отменены все мероприятия в поддержку Эрдогана как кандидата в президенты.

Однако официальных заявлений о состоянии здоровья президента не было.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын несколько часов спустя после инцидента в эфире написал в Твиттере, что с главой государства все в порядке. Эрдоган также написал в Твиттере сегодня в полдень, что будет отдыхать дома по рекомендации своих врачей, на мероприятиях в среду его заменит вице-президент Фуат Октай. Он добавил, что продолжит свою предвыборную программу с четверга.

Выборы в Турции пройдут 14 мая. В рамках избирательной кампании нынешний президент страны вчера был в прямом эфире и отвечал на вопросы. Вдруг ему стало плохо.

После восклицания журналиста в студии "О Боже!" эфир прервали. Только через 20 минут программа возобновилась. Политик показался перед камерами, объяснил, что много работает и сейчас серьёзно простужен. Но отменять эфир он не стал.

На днях мы писали, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая.