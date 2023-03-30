Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.

Об этом Эрдоган сказал в интервью телеканалу Ahaber.

"Мы не позволим втянуть нашу страну в войну – это один из наших предвыборных слоганов", - заявил президент Турции.

"Если бы не наши усилия за последние два года, то "западный клуб" втянул бы Турцию в войну против России. Пока мы у власти, мы не будем способствовать этому. Наше намерение – прилагать усилия с серьезной решимостью и играть роль посредника между РФ и Украиной, чтобы они в итоге увенчались успехом", - добавил Эрдоган.

Известно, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет принимать чью-либо сторону в военных конфликтах, в том числе в украинском. По его словам, в настоящее время Турция сама производит все необходимое ей вооружение и в случае возможного военного конфликта может полностью себя обеспечивать.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.

Ранее "Страна" анализировала, удержится ли Эрдоган у власти после выборов в Турции и чего ждать Украине.