В воскресенье, 7 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле в преддверии президентских выборов. Его выступление посетили около 1,7 млн человек.



Трансляция мероприятия опубликована в Twitter президента Турции.

В ходе выступления Эрдоган рассказал о своих планах. В частности, он пообещал согражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках "Большого тоннельного проекта Стамбула".

Кроме того, турецкий президент добавил, что после победы на выборах, вопреки своей традиции, он выступит с первой речью не в Анкаре, а в Стамбуле.

"Если жители Стамбула скажут "да" на выборах, вопрос избрания президента можно считать решенным", - заявил Эрдоган после митинга.

Напомним, что выборы президента в Турции состоятся 14 мая. По данным опроса ORC, кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах. За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана готовы проголосовать 42%.

Ранее мы писали, что, по данным турецких СМИ, вероятность президентских выборов в Турции в один тур - менее 50%. Опросы общественного мнения показывают, что ни один из кандидатов не преодолевает порог в 50%. Поэтому выборы скорее всего состоятся в два тура.

Тем временем на днях Эрдоган обвинил оппозиционные партии и своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу в принадлежности к ЛГБТ.