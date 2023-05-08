Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что для Украины война не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей".

Об этом он сказал в эфире телеканала Haberturk.

Также он считает, что война "закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками", но пока у сторон нет желания договариваться, они хотят воевать.

Он заявил, что к такому выводу пришел после общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Калын считает, что война идет не между Киевом и Москвой, а между РФ и Западом.

"Это война между РФ и Западом, это холодная война 2.0. Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось", - заявил он.

Напомним, в конце апреля Калын призывал к переговорам, "пока не погибли тысячи людей".

Как писала "Страна", в Турции призвали тщательно изучить мирный план Китая по Украине, заявив, что "Запад плохо просчитал ситуацию".

Тем временем война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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