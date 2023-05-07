США запрашивали у Турции доступ к приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400, чтобы их изучить. Но Анкара отказала.

Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.

"США просили предоставить доступ к С-400, чтобы их изучить. Но для нас это было недопустимо, это противоречило нашей независимой политике. Мы отказали", - сообщил Чавушоглу.

Он также заявил, что Турция получала предложения насчет отправки С-400 в Украину, но отказала и в этом.

Напомним, еще в марте прошлого года телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона заявлял, что США обсуждают с Анкарой возможность отправки Украине С-400. В обмен на это США якобы предлагали снять с Анкары санкции.

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