В Турции во время всеобщих выборов, которые начались сегодня, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги прямо на избирательном участке.

Израильский журналист Амичай Штайн поделился видеороликом в социальных сетях.

"Президент Турции Эрдоган прибыл на участок для голосования, где раздает деньги детям", — пишет Амичай Штайн в Twitter, публикуя соответствующее видео.

Отметим, что Эрдоган раздаёт деньги детям, которые не имеют право голоса. А следовательно, и раздача денег им не считается подкупом избирателей.

Напомним, сегодня в Турции начались всеобщие выборы - президента и парламента. На главный пост страны претендуют президент Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции партий Ata Синан Оган.

Как сообщалось, на днях кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил РФ во вмешательстве в выборы, которые намечены на 14 мая. Он написал пост на русском языке в Twitter, указав, что РФ стоит за "заговорами, дипфейками (этим словом обозначают подделки компрометирующих видео с заменой лиц) и записями".

"Страна" детально анализировала, удержится ли Эрдоган у власти после выборов в Турции и чего ждать Украине.