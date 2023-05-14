В Турции в эти минуты начинаются всеобщие выборы - президента и парламента.

На главный пост страны претендуют президент Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции партий Ata Синан Оган.

Решающая схватка, как считается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу.

Голосование завершится в 17:00 по Киеву, позже в этот день появятся первые результаты. Второй тур, если он понадобится, состоится через две недели.

Напомним, на днях кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил РФ во вмешательстве в выборы, которые намечены на 14 мая. Он написал пост на русском языке в Twitter, указав, что РФ стоит за "заговорами, дипфейками (этим словом обозначают подделки компрометирующих видео с заменой лиц) и записями".

При этом Кемаль Кылычдароглу заявлял, что в случае победы будет поддерживать экономические отношения с Россией, даже если "мы не считаем правильным, чтобы Владимир Путин нападал и оккупировал Украину". Также он критиковал "антироссийские подходы в мире" и пообещал, что Турция в случае его победы продолжит претендовать на роль посредника между Киевом и Москвой.

Мы писали, что кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может набрать более 49% голосов на президентских выборах 14 мая. За действующего президента готовы проголосовать 42%.

Также "Страна" детально анализировала, удержится ли Эрдоган у власти после выборов в Турции и чего ждать Украине.