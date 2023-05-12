Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил РФ в вмешательстве в выборы, которые намечены на 14 мая.

Он написал пост на русском языке в Twitter, указав, что РФ стоит за "заговорами, дипфейками (этим словом обозначают подделки компрометирующих видео с заменой лиц) и записями".

"Дорогие русские друзья, Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая (т.е. после выборов в Турции, - Ред.), держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал он.

Пост появился после того, как другой кандидат Мухаррем Инче сошел с дистанции.

В качестве одной из причин снятия своей кандидатуры он назвал поддельные фотографии сексуального характера и пожаловался, что на него клеветали и подвергли травле на протяжении полутора месяцев, а турецкие власти не смогли защитить его репутацию.

Отметим, что согласно опросам рейтинг Инче - около 2%.

Напомним, ранее Кемаль Кылычдароглу заявлял, что в случае победы будет поддерживать экономические отношения с Россией, даже если "мы не считаем правильным, чтобы Владимир Путин нападал и оккупировал Украину".

Также он критиковал "антироссийские подходы в мире" и пообещав, что Турция в случае его победы продолжит претендовать на роль посредника между Киевом и Москвой.