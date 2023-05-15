В Турции подсчитали все бюллетени. Будет второй тур
Просчитано 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции. Эрдоган набирает 49,24% голосов, у Кылычдароглу 45,06%. Будет второй тур.
Об этом пишут турецкие СМИ.
Разница между кандидатами чуть больше 4%. Поэтому большое значение будет иметь то, как распределяться голоса занявшего третье место Синана Огана, который набрал 5,28%.
По парламентским выборам в Турции все более определенно, чем по президентским, где будет второй тур.
Большинство мест в законодательном органе, судя по всему, берет "Народный альянс" Эрдогана - у него сейчас 321 место из 600.
213 мест у "Национального альянса" Кылычдароглу.
Обработано почти 99% протоколов.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвовали кандидат от альянса Ata Синан Оган и лидер партии Memleket Мухаррем Индже. За три дня до выборов последний объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях.
Как писала "Страна", во время всеобщих выборов Эрдоган раздавал деньги детям прямо на избирательном участке.