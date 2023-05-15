В Турции после окончания президентских выборов подсчитывают голоса избирателей. Если на начальных этапах подсчета с существенным отрывом лидировал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, то к концу дня стало очевидно что второго тура выборов президента вряд ли удастся избежать.

По результатам обработки бюллетеней из 95,4% урн у Эрдогана 49,76% голосов. А у его соперника Кемаля Кылычдароглу - 44,49%.

Между тем после выборов на улицах турецких городов царит оживленная атмосфера. При этом столкновений сторонников Эрдогана и Кылышдароглу нет.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвовали кандидат от альянса Ata Синан Оган и лидер партии Memleket Мухаррем Индже. За три дня до выборов последний объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях.

Как писала "Страна", во время всеобщих выборов Эрдоган раздавал деньги детям прямо на избирательном участке.