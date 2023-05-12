Министры агропромышленности двенадцати стран Евросоюза выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу недавней сделки Еврокомиссии и пяти восточных стран блока, которая позволила снять запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

Об этом говорится в совместном письме членов правительств, пишет Politico.

В публикации сообщается, что министры Франции, Германии, Нидерландов, Ирландии, Греции, Австрии, Бельгии, Хорватии, Люксембурга, Эстонии, Дании и Словении требуют от Еврокомиссии "разъяснений" по поводу сделки, которая, по их словам, была осуществлена "без консультаций".

"Как и во всех аспектах нашей поддержки, необходимо обеспечить единство Европейского Союза и чтобы наши разногласия не играли на руку России, особенно в этом конкретном вопросе, когда Россия угрожает не продлевать черноморскую зерновую инициативу. Мы призываем Комиссию вернуться к прозрачной процедуре в соответствии с установленными правилами в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", – говорится в письме.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза оперативного снятия ограничений по экспорту украинской агропродукции.