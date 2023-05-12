Дмитрий Песков. Фото: flickr

У Кремля пока нет информации о возможности продления "зерновой сделки". Контакты будут продолжаться.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны приближаются к соглашению о продлении сделки

О том, что Россия может пойти на продление сделки "Страна" писала на прошлой неделе, указывая причины.

Ситуация сложная и может оказать серьезное влияние на войну в Украине и вокруг нее. Так, для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски. 

Экспорт аммиака через аммиакопровод Тольятти – Одесса был одним из условий РФ по продлению "зерновой сделки".

А Украина требует взамен провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

США заявили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

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