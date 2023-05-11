США поддержат решение сторон "зерновой сделки", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

Об этом заявил на брифинге глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.

По версии чиновника, России самой следует дать понять, что это важно для нее, и прийти к договоренности. При этом он не пояснил, что конкретно имеет в виду.

Напомним, что экспорт аммиака через аммиакопровод Тольятти – Одесса был одним из условий РФ по продлению "зерновой сделки".

А Украина требует взамен провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

Ранее мы писали, что сегодня в МИД РФ предупредили о выходе из "зерновой сделки" в случае невыполнения требований до 18 мая.

"Страна" подробно анализировала перспективы продления "зерновой сделки". Так, для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.