В случае, если до 18 мая не будет консенсуса по зерновой сделке "с учетом российских требований", она прекратит существование.

Об этом заявили в МИД РФ.

"Звучат разные сроки, не будем действовать вопреки интересам России. Если не будет гарантий для России, в том числе по аммиаку, черноморская инициатива прекращает свое существование. Потому что приносящая выгоду только одной из сторон инициатива вряд ли может быть признана и подтверждена всеми", - заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

В то же время в Мининфраструктуры Украины сообщили, что переговоры в Стамбуле по зерновой сделке завершились, а "дальнейшие переговоры будут проводиться онлайн".

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники писали, что сделку, скорее всего, продлят на два месяца.

Напомним, Россия ставит условием продления сделки разблокирование экспорта российского зерна и удобрений.

Также обсуждается вопрос о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Ранее "Страна" подробно анализировала перспективы продления "зерновой сделки". Так, для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.