Стороны "зерновой сделки" приближаются к соглашению о ее продлении.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Накануне СМИ сообщали, что о продлении сделки на 60 дней может первым заявить президент Турции Эрдоган.

О том, что Россия может пойти на продление сделки "Страна" писала на прошлой неделе, указывая причины.

Ситуация сложная и может оказать серьезное влияние на войну в Украине и вокруг нее. Так, для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.

Ранее стало известно, что США готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

Напомним, что экспорт аммиака через аммиакопровод Тольятти – Одесса был одним из условий РФ по продлению "зерновой сделки".

А Украина требует взамен провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.