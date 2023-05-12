Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Тайип Эрдоган, сообщил российскому информагенству ТАСС источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным", - сказал собеседник ТАСС, не исключив, что он состоится "сегодня-завтра".

При этом он назвал возможность продления сделки "жестом России" в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.

О том, что Россия может пойти на продление сделки "Страна" писала ещё на прошлой неделе, указывая причины. Ситуация сложная и может оказать серьезное влияние на войну в Украине и вокруг нее.

Ранее стало известно, что США готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.