Продление срока ограничений импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами уменьшит валютные поступления в Украину на 270 млн долларов в месяц.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка.

Также в нем говорится, что прекращение работы "зернового коридора" уменьшит приток валюты на 290 млн долларов в месяц.

При этом, в случае действия обоих ограничений, по информации НБУ, месячный недобор валюты составит 800 млн долларов.

При этом Нацбанк пишет, что в случае действия этих факторов нынешним летом снизятся цены на продовольствие, но это может заставить сельхозэкспортеров уменьшить посевы в дальнейшем, что повысит давление на обменный курс.

Ранее сообщалось, что Европа запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять соседних государств.

В то время как Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Еврокомиссия ждет от стран Восточной Европы отмены их национальных запретов на импорт сельхозпродукции из Украины в обмен на помощь фермерам на 100 млн евро.

Также стало известно, что Украина направила ноты протеста Польше и Европейскому союзу по поводу блокирования импорта агропродукции.