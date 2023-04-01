Уход с российского рынка западных зерновых трейдеров усилит геополитическое влияние России в результате перехода российского продовольственного экспорта под контроль государства, считает Bloomberg.

"Уход Cargill и Viterra оставляет российские запасы зерна в основном в руках отечественных и финансируемых государством компаний, а это означает, что Россия будет контролировать большую часть доходов от их продажи", — считают аналитики агентства.

"Это означает, что России будет проще использовать экспорт зерна в качестве инструмента геополитического влияния", - считает Bloomberg.

В агентстве отмечают, что основными покупателями продовольствия из России считаются страны Ближнего Востока и в Африки.

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет вернуть пошлины на украинское зерно, потому что много украинского зерна, более дешёвого, чем произведённое в ЕС, попадает в страны Центральной Европы, что сказывается на ценах и доходах местных фермеров.

Ранее Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок.

"Мы требуем использовать все инструменты регулирования, которые ограничат или заблокируют ввоз украинского зерна в Польшу: квоты, тарифы", - сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.