Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен раскритиковал решение Еврокомиссии ввести запрет на импорт украинской продукции со 2 мая в пять стран восточной Европы - Польшу, Венгрию, Словакия, Румынию и Болгарию.

Он заявил, что Украина ожидает от ЕС оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции.

"Солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней, но, к сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и дальше должны быть общие проявления солидарности. Это пропорционально тем угрозам, которые есть сегодня. Жесткие и даже жесткие, как для войны, протекционистские мероприятия от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря", - заявил Зеленский.

Он заявил, что какие-либо ограничения украинского экспорта на данный момент абсолютно недопустимы, ведь это усиливает не Европу, а возможности РФ.

"Мы предлагаем организовать консультативную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной", - сказал Зеленский.

Ранее Европарламент решил еще на год одобрить временную отмену импортных пошлин ЕС на украинскую продукцию. Торговые барьеры на импорт украинских товаров были отменены в 2022 году сроком на год, до 5 июня.

При этом сообщалось, что Еврокомиссия договорилась с пятью странами Восточной Европы по вопросу экспорта в Евросоюз из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с утра приехала в Киев в День Европы, который в Украине будут отмечать 9 мая.