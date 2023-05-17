В Турции заявили, что "зерновая сделка" будет продлена. Россия согласна пока оставаться в соглашении.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников Турции.

Официальное объявление об этом ожидается сегодня, сообщили источники.

"Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым основной торговый путь в условиях войны в Украине и укрепит глобальные поставки продовольствия", - пишет издание.

Напомним, Россия ставит одним из условий продления зерновой сделки запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса.

В Украине пока продление сделки не подтвердили.

Пресс-секретарь Путина Песков заявлял вчера, что пока результатов переговоров нет.

Ранее мы писали, что сегодня из порта "Черноморск" в Одесской области отправилось последнее судно в рамках "зернового соглашения". Судно DSM Capella с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию. Предварительные договоренности по работе "зернового коридора" действуют до 18 мая.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.