Из порта "Черноморск" в Одесской области сегодня отправилось последнее судно в рамках "зернового соглашения". Судно DSM Capella с 30 тысячами тонн кукурузы и следует в Турцию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на ООН.

Предварительные договоренности по работе "зернового коридора" действуют до 18 мая.



Вчера посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке.



Он сказал, что по их итогам есть шанс перезаключить договор после 18 мая.

Напомним, Россия ставит одним из условий продления зерновой сделки запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Пресс-секретарь Путина Песков заявлял вчера, что пока результатов переговоров нет.

Как писала "Страна", ситуация сложная и может оказать серьезное влияние на дальнейший ход событий по войне в Украине и вокруг нее. Для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски.