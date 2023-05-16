Посол выразил надежду, что сделку пересмотрят. Фото: pexels.com

В ближайшие дни пройдут онлайн-переговоры по зерновой сделке, которую РФ пригрозила заблокировать.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Переговоры при посредничестве Турции и ООН продолжаются. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будут переговоры в онлайн-формате", – сказал Боднар.

Он также сказал, что по их итогам есть шанс перезаключить договор после 18 мая.

Напомним, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны приближаются к соглашению о продлении сделки.

Между тем в МИД РФ предупреждали о выходе из "зерновой сделки" в случае невыполнения требований России.

Как писала "Страна", ситуация сложная и может оказать серьезное влияние на дальнейший ход событий по войне в Украине и вокруг нее. Для Украины прекращение экспорта зерновых через порты является сильным ударом по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны Восточной Европы. Но и для России прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски. 

Экспорт аммиака через аммиакопровод Тольятти – Одесса был одним из условий РФ по продлению "зерновой сделки".

А Украина требует взамен провести обмен пленными в формате "всех на всех". Но на это не соглашается Россия.

США заявили, что готовы поддержать решение сторон по "зерновой сделке", если они смогут договориться по экспорту российских аммиачных удобрений.

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