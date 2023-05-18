Украинские войска отбили 17 атак на трех направлениях на Донбассе. Самые горячие бои идут за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщается в четверг, 18 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые горячие бои – за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито 17 атак на направлениях:

Бахмутском – в Бахмуте и в направлении Ивановского;

Авдеевском – в направлении Северного;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 36 ракетных и 23 авиаудара, совершила около 30 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла шесть ударов. ПВО уничтожила 21 крылатую ракету и семь разведывательных БПЛА разных типов.

Ранее мы писали, что сегодня россияне обстреляли Херсонщину. Попали в школу, магазин, ЛЭП и больницу.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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