За последний месяц РФ увеличила обстрелы пограничных областей – Харьковской, Черниговской и Сумской, чтобы не допустить переброску украинских войск оттуда на другие направления.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр.

"Артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования по другим направлениям", - пишет Маляр.

Из упомянутых областей чаще всего обстреливается Сумская - 110 ударов за неделю с 8 по 16 мая.

В Минобороны отмечают, что страдают гражданские объекты – садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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