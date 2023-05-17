В больнице выбито около 60 окон, повреждены стены. Фото: Telegram

Утром 17 мая в Бериславском районе Херсонской области силы РФ обстреляли больницу.

Об этом сообщили областные власти.

Попадания были в реанимационное и центральное отделения. В больнице выбиты 60 окон и повреждены стены, пациенты и работники не пострадали.

В самом Херсоне, как сообщает Офис генпрокурора, снаряд попал в многоэтажку. Из-за обстрелов повреждены другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Утром 17 мая российские военные в очередной раз обстреляли жилые массивы города Херсона и населенные пункты области", - говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки РФ 79 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 406 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА, авиации и "Градов".

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.

 

Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.

 

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