В Херсоне нанесен удар беспилотниками по образовательному учреждению. Обошлось без пострадавших, однако здание получило существенные разрушения.

Об этом сообщили в областной администрации и опубликовали видео разбора завалов.

Напомним, 11 мая в Херсоне под удар РФ уже попадало учебное заведение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.