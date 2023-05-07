"Страна" узнала подробности гибели шести работников ГСЧС вчера в Херсонской области.

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, всего погибших было девять человек.

Трагедия произошла в 13:40 в аэропорту поселка Чернобаевка во время работ по обезвреживанию боеприпасов на площадке их сортировки. Россияне сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу.

"В результате взрыва погибли девять человек из них шестеро работников ГСЧС - Соловьев И.И., 1991 г.р., Погорелый В.М., 1985 г.р., Шолох М.В., 1989 г.р., Ходаковский О. Г., 1984 г.р., Орлов А.А., 1983 г.р., Каленик Р.С., 1984 г.р. и 3 работника Государственной пограничной службы Украины. Еще три сотрудника ГСЧС получили ранения, они госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в марте умерла спикер ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, пострадавшая от ракетного удара по Днепру в апреле прошлого года.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.