Водолазы ГСЧС будут использовать подводные дроны в своей работе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Один из главных преимуществ такого оборудования заключается в его возможности быстро опускаться на значительную глубину и осматривать коллекторы или подводные объекты без создания риска для дайверов.

Это оборудование было приобретено благодаря благотворительной организации Ukrainian FireFighters Foundation, которая получила средства в рамках "Ультрамарафона Благодарности", участником которого был украинский спасатель Владимир Сковородка.

Он пробежал дистанцию в 850 км от Киева до Варшавы за 14 дней.

Напомним, 28 апреля при обстреле Умани погибли 23 человека, среди них шестеро детей. Спасатели завершили разбор завалов многоэтажки на следующий день после трагедии.

Сегодня ночью, 4 мая, по данным Воздушных сил ВСУ украинские военные сбили 18 дронов из 24.

Также мы публиковали фото обломков дронов, упавших ночью по всему Киеву.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

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