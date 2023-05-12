ВСУ готовят "десантную операцию на Днепре в Херсонской области". На правом берегу Днепра в Херсонской области, в частности, в Бериславе, наблюдается скопление малых десантных катеров.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, продолжая нагнетать тему начала наступления ВСУ.

В то же время другие российские телеграм-каналы эту информацию опровергают. Нет никаких подтверждений о начале наступления и со стороны Украины.

Ранее каналы писали о начале наступления ВСУ под Бахмутом и Горловкой и о якобы подготовке атаки на Белгород и в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.