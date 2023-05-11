В российских телеграм-каналах массово пишут, что наступление ВСУ уже началось или вот-вот начнётся. Причем сразу на многих направлениях: под Бахмутом, Соледаром, Горловкой, в Запорожской области и даже в направлении на Белгород.

Началось ли наступление в реальности, командование ВСУ пока не сообщает.

Ранее военкор телеканала "Россия-1" Евгений Поддубный написал, что ВСУ пошли в атаку под Соледаром и стремятся окружить Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.