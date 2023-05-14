В Харьковской области в результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня под ударом находилось село Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина", - написал Синегубов.

Село Старица регулярно упоминается в сводках Генштаба среди населенных пунктов, подвергаемых регулярным обстрелам на Купянском направлении.

Ранее Синегубов сообщал, что в результате ночных обстрелов Харьковщины пострадали люди. Так, в селе Хатнее Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, произошел пожар, ранена и госпитализирована 43-летняя женщина. А в селе Огурцово Чугуевского района был поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения и госпитализирован.

10 мая россияне обстреляли ракетами Купянск и другие населенные пункты Харьковской области. Купянск был обстрелян, предположительно, с использованием ракет "Искандер". Три человека получили ранения.