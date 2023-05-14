За минувшие сутки россияне обстреляли Очаков Николаевской области. Обстрелами поврежден жилой дом (с последующим пожаром) и объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Также вчера враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. По словам Кима, пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Прилет крылатых ракет был в Тернополе. В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Мы публиковали фото последствий ночных обстрелов Тернополя.

Также сообщалось, что россияне обстреляли Сумскую область. Повреждены линия электропередач и Центр предоставления админуслуг.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

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