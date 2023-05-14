Ночью россияне снова атаковали Украину. Есть разрушения в Тернополе и Харькове
В ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Генштаб упоминает об этом в своей утренней сводке, но без деталей.
Около пяти часов утра мэр Тернополя призвал не снимать прилетов и заявил, что "на место падения обломков выехали специальные службы".
Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Тернополе. Их также подтвердил губернатор Владимир Труш.
Позже он подтвердил прилет крылатых ракет. По его словам, есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Пожар уже ликвидировали.
"Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", - заявил Труш.
Пострадавших нет.
Отметим, что Тернополь вчера вечером уже подвергался атаке.
В Киевской военной администрации рано утром заявили об атаке крылатыми ракетами со стороны Каспия, но в пространство столицы они не входили.
В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.
Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадавших нет. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в Харькове после вчерашнего обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Также под обстрел в Новобаварском районе города попали общежитие и многоквартирный дом.
Обстрел вёлся ракетами комплекса С-300 (на видео - запуск из района Белгорода). Еще две такие ракеты ударили по городу Золочев, без пострадавших.
В Винницкой области отработали силы ПВО.
Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.