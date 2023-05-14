В ночь с 13 на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар. Генштаб упоминает об этом в своей утренней сводке, но без деталей.

Около пяти часов утра мэр Тернополя призвал не снимать прилетов и заявил, что "на место падения обломков выехали специальные службы".

Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Тернополе. Их также подтвердил губернатор Владимир Труш.

Позже он подтвердил прилет крылатых ракет. По его словам, есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Пожар уже ликвидировали.

"Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", - заявил Труш.

Пострадавших нет.

Отметим, что Тернополь вчера вечером уже подвергался атаке.

В Киевской военной администрации рано утром заявили об атаке крылатыми ракетами со стороны Каспия, но в пространство столицы они не входили.

В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, пострадавших нет. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в Харькове после вчерашнего обстрела поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Также под обстрел в Новобаварском районе города попали общежитие и многоквартирный дом.

Обстрел вёлся ракетами комплекса С-300 (на видео - запуск из района Белгорода). Еще две такие ракеты ударили по городу Золочев, без пострадавших.

В Винницкой области отработали силы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 444-го дня войны. Россияне нанесли мощный удар по Хмельницкой области - детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре. В Луганске второй день подряд сообщали об обстреле. Под Бахмутом продолжались бои.

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