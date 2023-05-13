Вечером в субботу, 13 мая, в Тернополе прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, губернатор подтвердил взрывы в регионе и попросил не публиковать фото и видео.

Он пообещал сообщить всю информацию позже.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, которая объявлена уже в большей части страны.

Тем временем Telegram-каналы публикуют видео со звуком взрыва в Тернополе.

Кроме того, в пабликах появилось видео мощных взрывов в городе.

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