В Тернополе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Власти просят жителей оставаться в укрытиях
Вечером в субботу, 13 мая, в Тернополе прогремели взрывы. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, губернатор подтвердил взрывы в регионе и попросил не публиковать фото и видео.
Он пообещал сообщить всю информацию позже.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу, которая объявлена уже в большей части страны.
Тем временем Telegram-каналы публикуют видео со звуком взрыва в Тернополе.
Кроме того, в пабликах появилось видео мощных взрывов в городе.
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